В Белом доме обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Белом доме обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»В администрации Владимирской области обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».«Перед нами стоит задача сократить количество мест концентрации ДТП, снизить смертность на дорогах. И вместе мы должны решить, как достичь этих целей», – сказал Владимир Сипягин.Одна из основных целей деятельности Центра безопасности дорожного движения - обеспечение эксплуатации и развития специальных технических средств фиксации нарушений ПДД. Во Владимирской области работает 52 комплекса фотовидеофиксации - 29 стационарных и 23 передвижных. Они установлены на аварийно-опасных участках дорог на основании анализа и рекомендаций, поступающих от ГИБДД. Средства, полученные от штрафов, поступают в бюджет области.«В 2019 году планируем установить и ввести в эксплуатацию еще 10 стационарных комплексов фотовидеофиксации, – рассказал директор Центра безопасности дорожного движения Игорь Суворов. – Комплексы появятся на перекрёстках во Владимире, Александрове, Коврове, в Собинском и Судогодском районах, а также на трассе «Владимир – Юрьев-Польский». К 2024 году общее количество комплексов составит 133 единицы».