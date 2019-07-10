В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти. О происшествии сообщает компания Petroperu.

В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти. О происшествии сообщает компания Petroperu.Как уточняется, разлив нефти был зафиксирован неподалеку от реки Ньева в провинции Багуа. Пока не удалось установить количество разлившейся нефти, передает РИА Новости.На место происшествия была направлена бригада специалистов. Согласно результатам проверки нефтепровода, в поврежденном секторе не было выявлено никаких аномалий, поэтому версия, что причиной ЧП стал структурный сбой, исключается.В настоящее время специалисты Petroperu проводят работы по ремонту трубопровода и очищению от нефти прилегающей территории.По данным Petroperu, подача нефти по Северо-перуанскому трубопроводу была приостановлена еще 5 июля в связи с захватом одной из станций Norperuano коренным населением. В связи с этим компания обратилась с заявлениями в полицию и прокуратуру страны.