После падения женщины под прибывающий поезд на станции Тверская московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии. Пассажирка выжила.

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии. Пассажирка выжила.Движение поездов между станциями "Белорусская" – "Новокузнецкая" приостанавливалось почти на 25 минут, сообщает "Интерфакс". Официальный Twitter московского метро на произошедшее никак не отреагировал.