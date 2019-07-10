Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления – бездымным порохом, общей массой более 900 граммов...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве при содействии сотрудников УФСБ России по г. Москве и Московской области и Росгвардии задержали подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.Ранее в ходе проведенного осмотра квартиры 60-летнего москвича, расположенной в Гурьевском проезде, полицейскими были обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, и патроны к ним различного калибра. В настоящее время оружие находится на баллистической экспертизе.По данному факту территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».Также в ходе осмотра квартиры были обнаружены и изъяты 10 банок с порошкообразным веществом. Согласно проведенной экспертизе изъятое вещество является метательным взрывчатым веществом промышленного изготовления – бездымным порохом, общей массой более 900 граммов, и самодельно изготовленной механической смесью бездымного пороха промышленного изготовления, общей массой около 20 граммов.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22