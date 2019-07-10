По некоторым данным, у Максима Виторгана романтические отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Блогер Лена Миро сравнила артистку с бывшей женой актера, телеведущей Ксенией Собчак.

По некоторым данным, у Максима Виторгана романтические отношения с молодой актрисой Нино Нинидзе. Блогер Лена Миро сравнила артистку с бывшей женой актера, телеведущей Ксенией Собчак.Поводом для слухов послужила всплывшая в Сети фотография, на которой запечатлены Максим Виторган и Нино Нинидзе. Якобы актеров, держащихся за руки, приметили на ВДНХ на спектакле "Нод". Блогер Лена Миро убеждена, что на сей раз выбор Максима Виторгана "правильный". И по пунктам объяснила свое мнение.В частности, она убеждена, что в браке с Ксенией Собчак Максим Виторган был ведомым, а гламурная телеблондинка – ведущей. "Это он, по словам Собчак, не Янковский. Это он, пусть и хороший парень, но очень средненький актеришка, место которого в эконом-классе, тогда как Ксения летит в бизнесе", – раскрыла тему Миро.В свою очередь, в отношениях с Нино все иначе. Лена уверена, что теперь Виторган занимает главенствующую позицию. "Он популярнее. У него выше социальный статус. Больше средств и возможностей", – объяснила Лена Миро. К тому же Нино Нинидзе значительно моложе Ксении Собчак. А еще важный аспект – что оба, и Нино и Максим, дети известных актеров – Ии Нинидзе и Эммануила Виторгана, соответственно."И Максим, и Нино воспитаны одинаково. Инфантильные пост-советские мажорики, дети известных актёров. Одна среда обитания, одни интересы, одинаковые и морально-нравственные ориентиры", – сделала вывод Лена Миро. Она высказала мнение, что Нино Нинидзе подходит Максиму Виторгану, к тому же не хуже Ксении Собчак. Даже наоборот."Намного моложе Собчак. Намного красивее", – заключила в своем "Живо журнале" Лена, сравнив двух блондинок. А у себя на канале в "Телеграм" блогер и вовсе провела опрос, кто же красивее. С внушительным разрывом победила Нино.Лена убеждена, что Ксения Собчак разовьет бурную деятельность, чтобы принизить соперницу. "Нет ничего больнее для такой бабы как Ксюшадь, чем более красивая женщина у Максима", – заявила блогер.