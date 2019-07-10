Президент России в интервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил о невыполненный обещаниях экс-президента США. Владимир Путин рассказал, что Барак Обама нарушил свое слово.

Президент России винтервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил о невыполненный обещанияхэкс-президента США. Владимир Путин рассказал, что Барак Обама нарушилсвое слово.Российский лидер отметил, чтоесть вещи, о которых Кремль не говорит публично. По словам Путина, договоренности,которые были достигнуты в свое время в телефонном разговоре с Бараком Обамой, самериканской стороны не были исполнены. Уточнять детали президент не стал.Отметим, что, когда Барак Обамастоял у власти, режим Петра Порошенко на Украине рушился, а на юго-востокестраны началась настоящая война. В итоге американский лидер позвонил Путину ипопросил Кремль принять меры, чтобы не допустить эскалации боевых действий вДонбассе. Политолог ДмитрийЕвстафьев заявил, что целью того незапланированногообщения была попытка администрации президента США снять с себя ответственностьза возможное возобновление масштабных боевых действий на Украине, передаетВ свою очередь американист Юрий Рогулев считает,что конфликт между Киевом и Москвой из-за вмешательства в дела Украины былоне единственной ошибкой на посту президента США. По его словам, главаБелого дома не смог добиться во внутренней политике того, что мог бы сделать. Вчастности, это касается его реформы здравоохранения.Еще один просчет , уже во внешней политике, это военноевмешательство в гражданскую войну в Ливии. Кроме того, у экс-президента США испортились отношенияи с Израилем и Ираком.