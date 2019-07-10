Президент России в
интервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил о невыполненный обещаниях
экс-президента США. Владимир Путин рассказал, что Барак Обама нарушил
свое слово.
Президент России в
интервью режиссеру Оливеру Стоуну напомнил о невыполненный обещаниях
экс-президента США. Владимир Путин рассказал, что Барак Обама нарушил
свое слово.
Российский лидер отметил, что
есть вещи, о которых Кремль не говорит публично. По словам Путина, договоренности,
которые были достигнуты в свое время в телефонном разговоре с Бараком Обамой, с
американской стороны не были исполнены. Уточнять детали президент не стал.
Отметим, что, когда Барак Обама
стоял у власти, режим Петра Порошенко на Украине рушился, а на юго-востоке
страны началась настоящая война. В итоге американский лидер позвонил Путину и
попросил Кремль принять меры, чтобы не допустить эскалации боевых действий в
Донбассе. Политолог Дмитрий
Евстафьев заявил, что целью того незапланированного
общения была попытка администрации президента США снять с себя ответственность
за возможное возобновление масштабных боевых действий на Украине, передает
В свою очередь американист Юрий Рогулев считает,
что конфликт между Киевом и Москвой из-за вмешательства в дела Украины было
не единственной ошибкой на посту президента США. По его словам, глава
Белого дома не смог добиться во внутренней политике того, что мог бы сделать. В
частности, это касается его реформы здравоохранения.
Еще один просчет , уже во внешней политике, это военное
вмешательство в гражданскую войну в Ливии. Кроме того, у экс-президента США испортились отношения
и с Израилем и Ираком.