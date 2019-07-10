Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо снести, мотивируя свое заявление, что у Прохоровки не было никакого крупного сражения, а Красная армия не одержала победу.

Немецкий журналист Свен Феликс Келлерхофф заявил, что памятник, посвященный победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году, необходимо снести, мотивируя свое заявление, что у Прохоровки не было никакого крупного сражения, а Красная армия не одержала победу. Такое заявление Келлерхофф сделал в статье для издания Die Welt.По мнению редактора исторического отдела газеты, необходимо пересмотреть данные о крупнейшей встречной танковой битве в истории Второй мировой войны.Основаниями для выводов Келлерхоффа стали слова немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли, обнаружившего немецкую аэрофотосъемку поля боя в американских архивах.По заверениям журналиста, на самом деле в битве на Прохоровском поле якобы принимали участие 672 советских и 186 немецких танков, а потери составили 235 танков со стороны Красной армии и 5 танков со стороны немцев.Келлерхофф назвал действия советских войск "атакой камикадзе", так как танки якобы встали перед узким мостом, подставившись под удар 2 танкового корпуса СС.Сражение на Прохоровском поле состоялось 12 июля 1943 года. Этот бой в ходе оборонительной фазы Курской битвы считается крупнейшим танковым боем в истории Второй мировой войны. По данным историков, в сражении участвовали около 1,6 тысячи танков: 800 – со стороны Красной армии и 700 – с немецкой стороны. Красная армия потеряла 60 процентов от всего числа боевых машин, немцы – 75 процентов.Вермахт ставил целью прорыв обороны, Красная армия же пыталась окружить противника. Ни одной из сторон не удалось реализовать поставленные задачи. Но войска СССР удержали позиции и вскоре перешли в наступление. В результате Курской битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону СССР.В память о погибших под Прохоровкой на месте сражения был открыт Памятник Победы – Звонница на Прохоровском поле, напоминает газета "Известия".