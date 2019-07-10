Мужчина винил родственника в смерти бабушки

Мужчина винил родственника в смерти бабушкиЖителя Мурома обвиняют в убийстве. Следствие установило, что с апреля 2018 года мужчина жил с родными. В сентябре 2018 года погибла его бабушка, которую он очень любил.Со слов обвиняемого, с этого времени он стал испытывать к деду сильную неприязнь, винил его в смерти бабушки, считая, что при жизни он очень плохо к ней относился.На фоне особенностей психики мужчина вынашивал мысль о том, чтобы убить близкого родственника.Ночью 16 ноября в пьяный мужчина подошел к спящему деду и несколько раз ударил его молотком. 55-летний потерпевший скончался на месте преступления.Обвиняемого признали страдающим хроническим психическим расстройством, он нуждается в принудительном лечении.До июня 2019 года мужчина содержался под стражей, затем его перевели в стационар специализированной клиники.Уголовное дело готовится к направлению в суд.