Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел на чистую воду основателя группы На-на Бари Алибасова. В студии программы На самом деле обнародовали личную переписку, в которой приближенные продюсера обсуждают детали грандиозного обмана.

Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел на чистую воду основателягруппы "На-на" Бари Алибасова. В студии программы "На самом деле" обнародовалиличную переписку, в которой приближенные продюсера обсуждают деталиграндиозного обмана.Редакторам программы удалось получить скриншоты диалога, который состоялся между помощником Бари Алибасова – Сергеем Моцарем и лечащим врачомшоумена. Стороны переписывались в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления продюсера средствомдля очистки труб. По словам Дмитрия Шепелева, это и стало отправной точкой, спланированнойпиар-акции.В студии программы "На самом деле" на большой экран вывелискриншот того разговора. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко,а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – пишет Моцарь доктору.Медик отвечает: "Мы тоже решили, что мозг и желудок".Бари Алибасов, который присутствовал в момент обнародованияпереписки на съемочной площадке , судя по всему, не ожидалтакого поворота событий. Шоумен закашлялся и попросил воды.Отметим, что на этом разоблачение основателя группы "На-на" незакончилось – звезду посадили на детектор лжи. После проверки на полиграфевыяснилось, что Бари Алибасов действительно отравился, но не средством для очисткитруб, как говорил, а алкоголем. Примечательно, что продюсер намеренно влил в себяспиртное."Я не пью уже восемь лет, вообще. Иногда, в какие-топраздники…" – начал было оправдываться основатель группы "На-на", но ведущийшоу Дмитрий Шепелев не дал ему договорить.