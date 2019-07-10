Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел на чистую воду основателя
группы На-на Бари Алибасова. В студии программы На самом деле обнародовали
личную переписку, в которой приближенные продюсера обсуждают детали
грандиозного обмана.
Телеведущий Дмитрий Шепелев вывел на чистую воду основателя
группы "На-на" Бари Алибасова. В студии программы "На самом деле" обнародовали
личную переписку, в которой приближенные продюсера обсуждают детали
грандиозного обмана.
Редакторам программы удалось получить скриншоты диалога, который состоялся между помощником Бари Алибасова – Сергеем Моцарем и лечащим врачом
шоумена. Стороны переписывались в мессенджере за месяц до нашумевшего отравления продюсера средством
для очистки труб. По словам Дмитрия Шепелева, это и стало отправной точкой, спланированной
пиар-акции.
В студии программы "На самом деле" на большой экран вывели
скриншот того разговора. "Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко,
а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя", – пишет Моцарь доктору.
Медик отвечает: "Мы тоже решили, что мозг и желудок".
Бари Алибасов, который присутствовал в момент обнародования
переписки на съемочной площадке , судя по всему, не ожидал
такого поворота событий. Шоумен закашлялся и попросил воды.
Отметим, что на этом разоблачение основателя группы "На-на" не
закончилось – звезду посадили на детектор лжи. После проверки на полиграфе
выяснилось, что Бари Алибасов действительно отравился, но не средством для очистки
труб, как говорил, а алкоголем. Примечательно, что продюсер намеренно влил в себя
спиртное.
"Я не пью уже восемь лет, вообще. Иногда, в какие-то
праздники…" – начал было оправдываться основатель группы "На-на", но ведущий
шоу Дмитрий Шепелев не дал ему договорить.