Для тех, кто борется с лишним весом, ученые из Университета штата Джорджия (США) дали совет, как обойтись без изнурительных диет. Конечно, отмечают ученые, ожирение может быть вызвано и генетикой, и образом жизни человека, но этот вопрос решаем, если уделять внимание тонусу мышц.

Для тех, кто борется с лишним весом, ученые из Университета штата Джорджия (США) дали совет, как обойтись в этом деле без изнурительных диет и подсчета калорий.Конечно, отмечают ученые, ожирение может быть вызвано и генетикой, и состоянием окружающей среды, и образом жизни человека, но этот вопрос решаем, если уделять внимание тонусу мышц.Укрепляя их, можно свести к минимуму риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечается в публикации издания Medicalxpress.Американские ученые считают, что слабые мышцы – это не только следствие недостаточной физической активности, но также стрессов и неправильного питания.А это, в свою очередь, приводит к снижению чувствительности организма к инсулину и, как следствие, — к увеличению риска развития диабета и возникновению проблем с сердцем и сосудами.Таким образом, резюмируют ученые, мышцы в хорошем тонусе влияют на то, что жировая масса организма снижается.