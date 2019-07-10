Дональд Трамп нелестно отозвался о после Великобритании в США – и в результате дипломат лишился своего поста. Посмевшего критиковать американского президента Кима Дэррока отозвали в Лондон.

Дональд Трамп нелестно отозвался о после Великобритании вСША – и в результате дипломат лишился своего поста. Посмевшего критиковать американскогопрезидента Кима Дэррока отозвали в Лондон.Нелестные слова Дональда Трампа в свой адрес Ким Дэррок заработал своейкритической оценкой действий американского президента. Тот ему ненравился еще с 2017 года, о чем дипломат сообщал в Лондон в секретных письмах.Однако, как и всякий секрет, хранящийся в электронной форме,эти тайные письма "слили" в СМИ. В них посол Великобритании сообщалначальству, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная ибеспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства"может закончиться позорно".Как известно, выпады в свой адрес не оставляетбез ответа – обычно американский лидерпубликует их в своем любимом Twitter."Мы никогда не были в восторге от дурацкого посла, которого навязалаВеликобритания США. Он очень тупой парень. И лучше бы ему было поговорить опровальном брекзите со своим премьером Терезой Мэй – а не возмущаться тем, чтоя критикую провал их переговоров", – написал президент США.Вскоре после публикации поста стало известно об увольнении Кима Дэррока. Вбританском МИДе отметили, что обычно они ожидают от послов честной оценкиситуации в результате пребывания в той или иной стране. Хотя, конечно, взгляды отдельных дипломатов могут не совпадать с мнением официального Лондона, пишет