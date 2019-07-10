Дональд Трамп нелестно отозвался о после Великобритании в
США – и в результате дипломат лишился своего поста. Посмевшего критиковать американского
президента Кима Дэррока отозвали в Лондон.
Дональд Трамп нелестно отозвался о после Великобритании в
США – и в результате дипломат лишился своего поста. Посмевшего критиковать американского
президента Кима Дэррока отозвали в Лондон.
Нелестные слова Дональда Трампа в свой адрес Ким Дэррок заработал своей
критической оценкой действий американского президента. Тот ему не
нравился еще с 2017 года, о чем дипломат сообщал в Лондон в секретных письмах.
Однако, как и всякий секрет, хранящийся в электронной форме,
эти тайные письма "слили" в СМИ. В них посол Великобритании сообщал
начальству, что у президента США Дональда Трампа "некомпетентная и
беспомощная администрация", а карьера нынешнего главы государства
"может закончиться позорно".
Как известно, выпады в свой адрес не оставляет
без ответа – обычно американский лидер
публикует их в своем любимом Twitter.
"Мы никогда не были в восторге от дурацкого посла, которого навязала
Великобритания США. Он очень тупой парень. И лучше бы ему было поговорить о
провальном брекзите со своим премьером Терезой Мэй – а не возмущаться тем, что
я критикую провал их переговоров", – написал президент США.
Вскоре после публикации поста стало известно об увольнении Кима Дэррока. В
британском МИДе отметили, что обычно они ожидают от послов честной оценки
ситуации в результате пребывания в той или иной стране. Хотя, конечно, взгляды отдельных дипломатов могут не совпадать с мнением официального Лондона, пишет
.