Олег Газманов подтвердил свою идеальную форму. Певец,
которому на днях исполнится 68 лет, наповал сразил поклонниц мускулистым
торсом.
Олег Газманов подтвердил свою идеальную форму. Певец,
которому на днях исполнится 68 лет, наповал сразил поклонниц мускулистым
торсом.
Олега Газманова как-то уже сравнивали с "танцующим
миллионером" Джанлукой Вакки. Однако теперь поклонницы решили, что
сравнение некорректно: россиянин круче и достоин быть моделью для скульптуры
Аполлона.
Видео разместила в Instagram супруга артиста. Марина Муравьева-Газманова заехала на
автомойку и снимала ролик, сидя в машине. Разгоряченный муж поджидал ее у
выезда.
"Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный
мойщик! Забрать с собой?.. Какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!", -
подписала пост 50-летняя Марина Муравьева, которая, кстати, тоже может
похвастаться великолепной формой.
Подписчицы Муравьевой – они же и поклонницы
– полностью согласны: мужчина – огонь и его, конечно же, надо забрать с собой.
"Наше богатство российское", – пишут комментаторы.
с супругой проводят летние каникулы в Италии.
На Апеннинах пара уже больше недели, и постоянно делятся с подписчиками своими
впечатлениями. А мускулистое тело певца не впервые вызывает восторг поклонников
и зависть некоторых звезд российского шоу-бизнеса. Газманов – мастер спорта по
спортивной гимнастике, напоминает Teleprogramma.pro.