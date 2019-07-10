Олег Газманов подтвердил свою идеальную форму. Певец, которому на днях исполнится 68 лет, наповал сразил поклонниц мускулистым торсом.

Олег Газманов подтвердил свою идеальную форму. Певец,которому на днях исполнится 68 лет, наповал сразил поклонниц мускулистымторсом.Олега Газманова как-то уже сравнивали с "танцующиммиллионером" Джанлукой Вакки. Однако теперь поклонницы решили, чтосравнение некорректно: россиянин круче и достоин быть моделью для скульптурыАполлона.Видео разместила в Instagram супруга артиста. Марина Муравьева-Газманова заехала наавтомойку и снимала ролик, сидя в машине. Разгоряченный муж поджидал ее увыезда."Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичныймойщик! Забрать с собой?.. Какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!", -подписала пост 50-летняя Марина Муравьева, которая, кстати, тоже можетпохвастаться великолепной формой.Подписчицы Муравьевой – они же и поклонницы– полностью согласны: мужчина – огонь и его, конечно же, надо забрать с собой."Наше богатство российское", – пишут комментаторы.с супругой проводят летние каникулы в Италии.На Апеннинах пара уже больше недели, и постоянно делятся с подписчиками своимивпечатлениями. А мускулистое тело певца не впервые вызывает восторг поклонникови зависть некоторых звезд российского шоу-бизнеса. Газманов – мастер спорта поспортивной гимнастике, напоминает Teleprogramma.pro.