В Москве оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержан подозреваемый в совершении грабежа...

«В Москве оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержан подозреваемый в совершении грабежа.В территориальный отдел полиции обратилась управляющая аптеки, расположенной в Шипиловском проезде. По словам заявительницы, ей позвонила сотрудница и сообщила, что неизвестные, повредив входную дверь, проникли в помещение и открыто похитили из кассы денежные средства, после чего скрылись.По данному факту следствием районного ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых задержан на Ленинградском шоссе в Москве. Им оказался 24-летний приезжий. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление фактических обстоятельств инкриминируемого деяния», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео