13 июля 2019 года в центральной части города будет ограничено движение транспорта...

В связи с подготовкой и проведением мероприятий в рамках празднования «Дня московского транспорта», 13 июля 2019 года в центральной части города будет ограничено движение транспорта:С 23.00 часов 12 июля 2019 года до 18.00 часов 13 июля 2019 год по Чистопрудному бульвару на участке от улицы от улицы Покровка до улицы Мясницкая в обоих направлениях;С 20.00 часов 12 июля 2019 года до 09.00 часов 14 июля 2019 год по Проспекту Академика Сахарова на участке от Садового кольца до Сретенского бульвара в обоих направлениях.Государственная инспекция безопасности дорожного движения Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81