Алла Пугачева убеждена, что ее преследует маньяк. В окружении Примадонны рассказали о следующем по пятам за артисткой молодом мужчине.

Алла Пугачева убеждена, что ее преследует маньяк. В окружении Примадонны рассказали о следующем по пятам за артисткой молодом мужчине.Недавно Алла Пугачева попала в скандал. Примадонну с семьей засняли в тот момент, когда она отправлялась с Рижского вокзала в Латвию. Поводом для возмущения стало то, что артистка и ее близкие подъехали к личному вагону Примадонны прямо на машинах. Ролик появился в фан-аккаунте в социальной сети Instagram, посвященном Алле Пугачевой.Интересно, что на одном из кадров особо наблюдательные репортеры заметили мужчину, которого сама Примадонна несколько лет назад назвала маньяком. Тогда певица приезжала на вечер Раймонда Паулса в Санкт-Петербург. Около автомобиля артистки постоянно крутился молодой мужчина. Она его увидела, когда выходила из машины, и тут же подозвала охрану. "Вон того парня ко мне не подпускать! Он маньяк!" – цитирует Аллу Пугачеву .Поклонники рассказали, что приметили подозрительного мужчину еще в 2007 году. Тогда Примадонна была членом жюри одного ледового шоу, и тот мужчина следовал за ней буквально, как тень. Пугачева заметила назойливого мужчину и прямо сказала ему, что он ее раздражает. Однако тот не обратил внимания на слова Примадонны.А восемь лет назад этот мужчина пытался пробраться в их с Максимом Галкиным гостиничные апартаменты в Крыму. "Незваного гостя выводили с охраной. Алла тогда сказала охране: "Ребята, запомните этого парня и больше не впускайте! Он опасен!" – рассказали в фан-клубе .Дальше – больше. В 2016 году, когда Примадонна выступала на "Славянском базаре" в Витебске и пошла танцевать в зал, этот мужчина пробрался незаметно на сцену. Но вел себя спокойно: покружился в танце с Аллой и сел на место. С другими поклонниками Примадонны этот человек не общается. Фанаты признались, что не знают ни его имени, ни профессии.Вот и на Рижском вокзале он появился, держась в стороне, но пристально наблюдая за . Та, кстати, его приметила и, как утверждает издание, попросила закрыть окна в машине, где сидели ее дети Гарри и Лиза, пока помощники грузили в вагон чемоданы. А другие наблюдательные поклонники отметили, что у Примадонны появился еще один охранник.