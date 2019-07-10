Грузинские оппозиционеры из Альянса патриотов собираются в ближайшее время посетить Москву в надежде принести добро своей стране. Об этом рассказала лидер фракции Ирма Инашвили.

Грузинские оппозиционеры из "Альянса патриотов" собираются в ближайшее время посетить Москву в надежде "принести добро своей стране". Об этом рассказала лидер фракции Ирма Инашвили.24 июня "Альянс патриотов" заявил об отказе ехать в Москву, напоминает РИА Новости. Фракция должна была участвовать в форуме "Развитие парламентаризма", однако отменила поездку на фоне обострившихся отношений Москвы и Тбилиси.Инашвили рассказала, что депутаты трудились ради урегулирования ситуации, и решение все-таки посетить Москву – первый результат этого труда. "Вы знаете, что у нас было согласие даже насчет отмены виз, и многие важные для нашей страны вопросы и инициативы позитивно рассматривались, — отметила Инашвили. — Провокаторы пустили страну назад, и это не впервые, но мы вновь найдем выход".Также Инашвили назвала "достойным и своевременным шагом" решение Путина не вводить санкции против Грузии."Альянс патриотов" единственный в грузинском парламенте выступает за немедленное начало диалога с Россией. Фракция имеет 6 депутатских кресел.