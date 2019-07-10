Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет: 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет: 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго.Идя во власть, Лукашенко обещал обуздать коррупцию,поправить экономику и в какой-то степени вернуть советские порядке. НаселениеБелоруссии, за три года порядком уставшее от рыночных реформ, с радостьюдоверилось перспективному кандидату.Однако спустя четверть века электорат Лукашенко разочарован,отмечает издание UDF.by. "Бывший Робин Гуд разъезжает в новомбронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 миллионаевро, между тем как жизнь большинства людей очень трудна, а страна практическиостановилась в развитии", – подчеркивают журналисты.По их словам, последние годы выстроенная Батькой модельначала буксовать: государство продолжает сокращать социальные обязательства. Амеждународные эксперты ставят стране неутешительный диагноз. По их мнению, безреформ экономический рост в Белоруссии в лучше случае останется на уровне1,5-2%, да и то с учетом российской помощи."Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже отсоседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработкиуже в 2,5-3 раза выше", – отмечает UDF.by.По всей видимости, рано или поздно перемены все же пробьютсебе дорогу. Но так эффектно начинавшаяся эпоха в конечном итогеможет стать примером "деградации и загнивания", уверены журналисты.Показательно, что даже среди россиян поклонников уАлександра Григорьевича все меньше. Так, по мнению пользователя TwitterКонстантина Симонова, за время президентства Лукашенко Белоруссия стала"нищей страной с забитым населением"."Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Дажеесли пойдет на выборы-2020, то этот срок станет последним", – полагаеткомментатор.Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся вавгусте 2020 года. За год до этого состоится голосование по новому составупарламента. По мнению экспертов, может изменить конституцию ипреобразовать Белоруссию в парламентскую республику.