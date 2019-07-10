Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет: 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится у власти ровно 25 лет: 10 июля 1994 года он триумфально победил на выборах главы государства. Журналисты оценивают четвертьвековое правление Батьки скептически. По их мнению, страна остановилась в развитии. Некоторые прямо говорят: сидеть в президентском кресле 64-летнему Лукашенко осталось недолго.
Идя во власть, Лукашенко обещал обуздать коррупцию,
поправить экономику и в какой-то степени вернуть советские порядке. Население
Белоруссии, за три года порядком уставшее от рыночных реформ, с радостью
доверилось перспективному кандидату.
Однако спустя четверть века электорат Лукашенко разочарован,
отмечает издание UDF.by. "Бывший Робин Гуд разъезжает в новом
бронированном Mercedes, который стоит, как прикинули СМИ, не менее 1,4 миллиона
евро, между тем как жизнь большинства людей очень трудна, а страна практически
остановилась в развитии", – подчеркивают журналисты.
По их словам, последние годы выстроенная Батькой модель
начала буксовать: государство продолжает сокращать социальные обязательства. А
международные эксперты ставят стране неутешительный диагноз. По их мнению, без
реформ экономический рост в Белоруссии в лучше случае останется на уровне
1,5-2%, да и то с учетом российской помощи.
"Это означает, что Беларусь продолжит отставать даже от
соседних, не самых богатых, стран ЕС. В Польше, государствах Балтии заработки
уже в 2,5-3 раза выше", – отмечает UDF.by.
По всей видимости, рано или поздно перемены все же пробьют
себе дорогу. Но так эффектно начинавшаяся эпоха в конечном итоге
может стать примером "деградации и загнивания", уверены журналисты.
Показательно, что даже среди россиян поклонников у
Александра Григорьевича все меньше. Так, по мнению пользователя Twitter
Константина Симонова, за время президентства Лукашенко Белоруссия стала
"нищей страной с забитым населением".
"Думаю, что руководить Батьке осталось недолго. Даже
если пойдет на выборы-2020, то этот срок станет последним", – полагает
комментатор.
Очередные президентские выборы в Белоруссии состоятся в
августе 2020 года. За год до этого состоится голосование по новому составу
парламента. По мнению экспертов, может изменить конституцию и
преобразовать Белоруссию в парламентскую республику.