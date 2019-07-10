В этом году это были самые масштабные игры за всю историю конкурса

В этом году это были самые масштабные игры за всю историю конкурсаПСБ стал генеральным партнером финала всеармейского этапа Армейских международных игр – 2019.Соревнования лучших понтонных подразделений Вооруженных сил РФ проходят в городе Муроме на полигоне «Вантовый» (в акватории реки Ока) с 2013 года. В этом году это были самые масштабные игры за всю историю конкурса.В соревнованиях приняли участие более 1200 военнослужащих и 500 единиц военной техники.В финале соревнования встретились три сильнейшие команды. Ключевая задача конкурсантов заключалась в оперативной переправе мотострелкового подразделения с боевой техникой через реку Оку шириной полкилометра.Лучшие понтонёры России продемонстрировали свои умения в обезвреживании мин, организации переправы и обеспечения форсирования реки атакующими подразделениями.В результате соревнований победу одержала команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа. Второе место досталось муромской команде –45-й отдельной инженерной бригаде Западного военного округа, третье – представителям 28-й понтонно-мостовой бригады центрального подчинения (г. Муром).Региональный директор ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Демидов поделился впечатлениями о конкурсе.«Являясь опорным банком оборонно-промышленного комплекса России, нам важно быть частью истории такого сильного и мощного соревнования, как «Открытая вода». По-настоящему гордимся нашими ребятами-понтонёрами. Впечатляют и новейшие образцы военно-инженерной техники. Быть генеральным партнером этого соревнования – большая честь для нас!»Начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что Всеармейский этап конкурса «Открытая вода» прошел на хорошем организационном уровне. Команды продемонстрировали высокий профессионализм, в том числе отличное владение вверенной боевой техникой.Кроме того, Юрий Ставицкий отметил, что готов рассмотреть все варианты сотрудничества с ПСБ в части реализации актуальных проектов ОПК.«Всегда интересны партнеры, готовые поддержать нас в реализации ключевой задачи – производства новой инженерной техники. Сегодня я могу с уверенностью сказать, что у нас лучший понтонный парк в мире! Лучшие катера! Удерживать такие позиции непросто, поэтому мы готовы к сотрудничеству c сильными партнерами как в области промышленности, так и финансовой сферы»