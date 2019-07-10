С этим предложением Владимир Сипягин обратился к Андрею Шохину

С этим предложением Владимир Сипягин обратился к Андрею ШохинуГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин предложил сити-менеджеру Владимира Андрею Шохину включить парк у ДТЮ в перечень для рейтингового голосования в 2020 году с целью его благоустройства в рамках государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области».Напомним, отбор общественных территорий для благоустройства проводят сами жители, участвуя в голосовании.«Нам регулярно поступают обращения от жителей Владимира по благоустройству парка у ДТЮ. Помимо этого, этот вопрос поднимали на массовом субботнике 20 апреля и на Арт-субботнике 18 мая», – говорит Владимир Сипягин.В ходе апрельского субботника глава региона решил, не дожидаясь масштабного благоустройства запущенного парка, навести в нём хоть небольшой порядок: засыпать дорожки щебнем, установить скамейки и контейнеры для мусора. Этим в ближайшее время займутся представители социально ответственного бизнеса, они же возьмут на себя вывоз мусора из парка.