Злоумышленник в нарушение кредитного договора не предоставил в банк паспорт транспортного средства и не поставил автомашину на учет в ГИБДД...

Оперативники Северного округа столицы задержали 25-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве.В дежурную часть ОМВД России по Дмитровскому району обратился представитель одного из банков. Заявитель сообщил, что один из клиентов заключил кредитный договор на приобретение для общества с ограниченной ответственностью транспортного средства. Но в нарушение кредитного договора по истечении 30 суток с момента его заключения не предоставил паспорт транспортного средства, не поставил автомашину на учет в ГИБДД, а также не осуществлял платежи. Материальный ущерб превысил 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.Отделом дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29