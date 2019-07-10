Злоумышленница следила за пожилыми женщинами в продуктовых магазинах и, когда те отвлекались, похищала у них кошельки с денежными средствами...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали 37-летнюю жительницу Подмосковья, подозреваемую в хищении денежных средств у двух пенсионерок.В дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району обратилась 87-летняя пенсионерка с заявлением о краже кошелька. Пожилая женщина рассказала, что, находясь в продуктовом магазине, расположенном на улице Гарибальди, она обнаружила пропажу кошелька с денежными средствами. Материальный ущерб составил 9400 рублей.В этот же день в полицию обратилась еще одна пенсионерка. 80-летняя женщина рассказала, что в продуктовом магазине на улице Академика Пилюгина она также обнаружила пропажу кошелька. Материальный ущерб составил 4 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на территории Московской области.Установлено, что злоумышленница следила за пожилыми женщинами в продуктовых магазинах и, когда те отвлекались, похищала у них кошельки с денежными средствами.Следственным отделением ОМВД России по Ломоносовскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят ряд следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56