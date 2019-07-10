Неизвестный мужчина вырвал сумку с личными вещами и документами у 84-летней женщины, когда та возвращалась домой, и скрылся с места происшествия...

«Оперативник Отдела уголовного розыска совместно с сотрудником из отдельного взвода ППСП ОМВД России по Южнопортовому району г. Москвы задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хищении сумки у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть поступило сообщение от гражданки, которая услышала крики о помощи около одного из подъездов дома на улице Трофимова. По прибытии наряда полиции было установлено, что неизвестный мужчина вырвал сумку с личными вещами и документами у 84-летней пенсионерки, когда та возвращалась домой, и скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 23 тысячи рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Южнопортовой улице. Им оказался 28-летний ранее неоднократно судимый мужчина. Установлено, что похищенными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18