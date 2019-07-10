Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала Прямой раскритиковал решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости страны. Политик заявил, что попытка сэкономить на подобном мероприятии недальновидна.

Бывший президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой" раскритиковал решение действующего главы государства Владимира Зеленского об отмене военного парада на День независимости страны. Политик заявил, что попытка сэкономить на подобном мероприятии недальновидна.Противостояние, порой выходящее на грань открытого конфликта, между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским началось во время предвыборной гонки, однако не закончилось после того, как голосование состоялось. И почти любое решение действующего президента Украины становится поводом для критики со стороны бывшего.Не стало исключением и идея Владимира Зеленского отменить "помпезный и недешевый" военный парад на День независимости Украины. Сэкономленные деньги украинский лидер пообещал направить на выплату премий военным. Однако такой подход не устроил , о чем он высказался публично."Военный парад – это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом Украины. Это событие, когда и народ имеет возможность отдать дань и уважение своей армии", – цитирует Петра Порошенко. Он добавил, что сейчас на Украине армия остается одним из самых уважаемых государственных институтов и лишать народ возможности полюбоваться солдатами было недальновидно со стороны Владимира Зеленского.Бывший президент Украины добавил, однако, что его преемник имеет полное право принимать любое решение относительно судьбы военного парада на День независимости, передает . Отметим, в 2018 году мероприятие стало самым масштабным за последние годы. Так как в то же время долги Киева также достигли рекордных отметок, многие раскритиковали за транжирство. Он оправдался тем, что и так отменил "дорогие удовольствия", такие как, например, воздушная часть парада.