Пользователи грузинского сегмента социальных сетей бурно отреагировали на заявление Владимира Путина о санкциях в отношении Грузии. Президент России не поддерживает введение ограничительных мер.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2019-poslal-vsex-neozhidannoe-zayavlenie-putina-perepoloshilo-narod.html" target="_blank">Послал всех: неожиданное заявление Путина переполошило народ</a> - Пользователи грузинского сегмента социальных сетей бурно отреагировали на заявление Владимира Путина о санкциях в отношении Грузии. Президент России не поддерживает введение ограничительных мер.
[url=https://33live.ru/novosti/10-07-2019-poslal-vsex-neozhidannoe-zayavlenie-putina-perepoloshilo-narod.html]Послал всех: неожиданное заявление Путина переполошило народ[/url] - Пользователи грузинского сегмента социальных сетей бурно отреагировали на заявление Владимира Путина о санкциях в отношении Грузии. Президент России не поддерживает введение ограничительных мер.