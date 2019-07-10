Середина текущей рабочей недели оказалась насыщенной на интриги и скандалы звезд. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года.

Середина текущей рабочей недели оказалась насыщенной на интриги и скандалы звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года.Звезда Голливуда отдыхает во Франции. Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в комбинации.44-летнюю актрису поймали фотографы. Снимки появились в соцсетях. Фолловеры отметили, что Анджелина Джоли в шелковом белье с кружевом цвета слоновой кости выглядит прекрасно.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 июля 2019 года, читайте в и специальных .