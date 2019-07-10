Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщается на сайте ГУ МЧС по Липецкой области.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Новолипецком металлургическом комбинате, сообщается на сайте ГУ МЧС по Липецкой области.Ранее сообщалось, что ночью на территории предприятия в одном из цехов загорелась электропроводка в подвальном помещении. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.В результате инцидента никто не пострадал. Оборудование не повреждено.