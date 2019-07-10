Уже несколько месяцев прошло после скандала, в который
вляпалась юная вокалистка Микелла Абрамова и ее мама – певица Алсу. Судя по
всему, россияне еще не скоро забудут финал шестого сезона песенного шоу
Голос.Дети.
Уже несколько месяцев прошло после скандала, в который
вляпалась юная вокалистка Микелла Абрамова и ее мама – певица Алсу. Судя по
всему, россияне еще не скоро забудут финал шестого сезона песенного шоу
"Голос.Дети".
После того, как Микелла на глазах у всей страны сначала
получила победу в вокальном конкурсе, а потом также публично с ней попрощалась,
в Сети не утихает дискуссия. Интернет-обыватели условно разделились на два
противоборствующих лагеря: защищающих наследницу знаменитости и осуждающих ее.
Злопыхатели уверены, что скандал на ток-шоу навсегда поставил
крест на певческой карьере Абрамовой, по крайней мере в России. Более того,
многие отрицают наличие у девочки каких-либо вокальных данных. Они то и дело
поливают несчастного ребенка грязью.
"У девочки пожизненное
клеймо:"АННУЛИРОВАННАЯ!".Теперь уже пой,не пой ........ (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Купят музыку,
купят тексты, купят песни, купят эфиры. Многое купят.. Но! Искреннюю любовь и
уважение зрителей купить нельзя! А репутация и доброе имя, увы, уже сильно
запятнаны. Жаль девочку, но деньги родителей сыграли с ней оооочень злую шутку",
"Скоро малахов про неее 2 серии снимет. Потом на детское евровидение запихают.
Так что новая звезда восходит", – пишут пользователи Сети.
Между тем поклонники поддерживают у. Негативные
комментарии, по их мнению, – это происки завистников.
"Молодец, девочка! Удачи и не слушай никого! Завистников и
мнимые знатоков музыки очень много. Учись, пой и радуй своих фанатов. А они уже
есть", "ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГДА ЗАВИДОВАЛИ!!!", "Очень
талантливая девочка, красивый голос. А все остальное – игры взрослых", "Умница
👍 отличный голос", – пишут фанаты .