Уже несколько месяцев прошло после скандала, в который вляпалась юная вокалистка Микелла Абрамова и ее мама – певица Алсу. Судя по всему, россияне еще не скоро забудут финал шестого сезона песенного шоу Голос.Дети.

Уже несколько месяцев прошло после скандала, в которыйвляпалась юная вокалистка Микелла Абрамова и ее мама – певица Алсу. Судя повсему, россияне еще не скоро забудут финал шестого сезона песенного шоу"Голос.Дети".После того, как Микелла на глазах у всей страны сначалаполучила победу в вокальном конкурсе, а потом также публично с ней попрощалась,в Сети не утихает дискуссия. Интернет-обыватели условно разделились на двапротивоборствующих лагеря: защищающих наследницу знаменитости и осуждающих ее.Злопыхатели уверены, что скандал на ток-шоу навсегда поставилкрест на певческой карьере Абрамовой, по крайней мере в России. Более того,многие отрицают наличие у девочки каких-либо вокальных данных. Они то и делополивают несчастного ребенка грязью."У девочки пожизненноеклеймо:"АННУЛИРОВАННАЯ!".Теперь уже пой,не пой ........ (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Купят музыку,купят тексты, купят песни, купят эфиры. Многое купят.. Но! Искреннюю любовь иуважение зрителей купить нельзя! А репутация и доброе имя, увы, уже сильнозапятнаны. Жаль девочку, но деньги родителей сыграли с ней оооочень злую шутку","Скоро малахов про неее 2 серии снимет. Потом на детское евровидение запихают.Так что новая звезда восходит", – пишут пользователи Сети.Между тем поклонники поддерживают у. Негативныекомментарии, по их мнению, – это происки завистников."Молодец, девочка! Удачи и не слушай никого! Завистников имнимые знатоков музыки очень много. Учись, пой и радуй своих фанатов. А они ужеесть", "ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ ВСЕГДА ЗАВИДОВАЛИ!!!", "Оченьталантливая девочка, красивый голос. А все остальное – игры взрослых", "Умница👍 отличный голос", – пишут фанаты .