Ольга Бузова разочаровала поклонников. Изучив снимок
телеведущей, сделанный на атлантическом побережье, фолловеры заметили: звезда
изрядно потолстела.
Ольга Бузова разочаровала поклонников. Изучив снимок
телеведущей, сделанный на атлантическом побережье, фолловеры заметили: звезда
изрядно потолстела.
Ольга Бузова, судя по всему, нервничает – ей предстоят
съемки в известной передаче "Форт Боярд". В подписи к последнему
снимку певица сама призналась в этом – заметив, что старается не выдать своего
волнения м выглядеть спокойной.
"Меня ждет увлекательное путешествие на остров. Делаю
вид, что сохраняю спокойствие, но, на самом деле, жутко нервничаю", – написала
Бузова.
Стресс все же сказался на звезде – и на ее внешности.
Видимо, Ольга Бузова борется с нервами частыми перекусами. Иначе подписчики не
могут объяснить расплывшуюся фигуру экс-участницы "Дома-2".
"Что-то попа с ляжками все шире и шире!", "Лицо
опухшее какое-то", "Потолстела!", – вынесли вердикт поклонники.
Некоторые высказались в адрес еще жестче. "Ходят слухи, что Бузова превратилась в
Пузову!", – написал злопыхатель.
Но самые преданные фанаты выступили в защиту . По
их мнению, просто фото неудачное получилось – вот и прибавилось несколько килограммов.
И вообще, отмечают поклонники звезды, трудно всем угодить – для кого-то слишком
худая, для другого – чересчур толстая, пишет .