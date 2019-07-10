Ольга Бузова разочаровала поклонников. Изучив снимок телеведущей, сделанный на атлантическом побережье, фолловеры заметили: звезда изрядно потолстела.

Ольга Бузова разочаровала поклонников. Изучив снимоктелеведущей, сделанный на атлантическом побережье, фолловеры заметили: звездаизрядно потолстела.Ольга Бузова, судя по всему, нервничает – ей предстоятсъемки в известной передаче "Форт Боярд". В подписи к последнемуснимку певица сама призналась в этом – заметив, что старается не выдать своеговолнения м выглядеть спокойной."Меня ждет увлекательное путешествие на остров. Делаювид, что сохраняю спокойствие, но, на самом деле, жутко нервничаю", – написалаБузова.Стресс все же сказался на звезде – и на ее внешности.Видимо, Ольга Бузова борется с нервами частыми перекусами. Иначе подписчики немогут объяснить расплывшуюся фигуру экс-участницы "Дома-2"."Что-то попа с ляжками все шире и шире!", "Лицоопухшее какое-то", "Потолстела!", – вынесли вердикт поклонники.Некоторые высказались в адрес еще жестче. "Ходят слухи, что Бузова превратилась вПузову!", – написал злопыхатель.Но самые преданные фанаты выступили в защиту . Поих мнению, просто фото неудачное получилось – вот и прибавилось несколько килограммов.И вообще, отмечают поклонники звезды, трудно всем угодить – для кого-то слишкомхудая, для другого – чересчур толстая, пишет .