Выступленим Эмина открылась череда сольных концертов Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. С Народным артистом Азербайджана перед выходом на сцену встретился корреспондент Дни.ру.

Выступленим Эмина открылась череда сольных концертов Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". С Народным артистом Азербайджана перед выходом на сцену встретился корреспондент "Дни.ру"."Я понимаю, что буду петь не вечно, – признался дающий окола ста концертов в год Эмин. – И так же понимаю, что очень важно быть искренним со зрителями, когда этого не будет, люди это почувствуют".Эмин – человек состоятельный, помимо пения он успешно занимается бизнесом. Но при этом продвигать своих детей на сцену вовсе не собирается."У меня самого влиятельные родители и, конечно, они помогли бы мне пробиться в шоу-бизнесе, – уверяет артист. – Но они для этого ничего не делали и финансово в моей судьбе не участвовали. Отец только оплатил мое обучение Marymount Manhattan College, хотя у меня самого был неплохой бизнес – я продавал часы. Мама и папа могли прийти на концерт, потом сделать какие-то замечания, но не более того"."Один из моих сыновей – очень творческий, слушает песни Элджея, Сергея Лазарева, из моих композиций, правда, ему только одна нравится, – улыбается Эмин. – Но все равно, если он захочет работать на сцене, будет всего добиваться сам. Убежден, что ребенку можно помочь в получении образования, нужно обеспечить надежный тыл в виде семьи, но не более того, я против продвижения своего ребенка".Артист подчеркнул, что не хотел бы в этой связи сравнения с семьей Алсу. "Я с дружу и с ней, и с Яном, поэтому не думаю, что будет корректно говорить сейчас о них", – сказал Эмин.