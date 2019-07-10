Нападающий Пари Сен-Жермен Неймар лишен премии за неявку на предсезонку. Бразилец до сих пор не прибыл в расположение чемпионов Франции.

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар лишен премии за неявку на предсезонку. Бразилец до сих пор не прибыл в расположение чемпионов Франции.Речь идет о премии за этику, которая составляет 10 процентов от месячной зарплаты игроков. Неймар ежемесячно получал 375 тысяч евро. Подобноее поощрение введено руководством "ПСЖ" за соблюдение внутрикомандной этики – уважения к болельщикам и поддержания имиджа клуба на высоком уровне.По мнению правления Неймар грубо нарушил дисциплину и должен был лишен премии. Правда, пока неизвестно на какую сумму оштрафован бразильский футболист.