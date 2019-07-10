Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о договоренностях по Украине с Бараком Обамой, бывшим президентом США. При этом американская сторона свои обязательства не исполнила.

Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о договоренностях по Украине с Бараком Обамой, бывшим президентом США. При этом американская сторона свои обязательства не исполнила."Обама уже не президент, но, тем не менее, есть определенные вещи, о которых мы публично не говорим, — рассказал Путин в интервью для фильма "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine). — Во всяком случае, могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены". Вдаваться в детали российский президент не стал.Документальная лента Стоуна "В борьбе за Украину" была показана на фестивале в Таормине (Италия).