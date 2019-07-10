Алена Рапунцель выгнала Илью Яббарова с Дома-2. Вернувшийся было на проект для восстановления отношений Яббаров пакует чемоданы после грандиозной истерики, которую закатила возлюбленная.

Алена Рапунцель выгнала Илью Яббарова с "Дома-2".Вернувшийся было на проект для "восстановления отношений" Яббаровпакует чемоданы после грандиозной истерики, которую закатила возлюбленная.Алена Рапунцель признается, что чувства к Илье у нееостались. Однако звезда "Дома-2" уверена, что у них ничего неполучится – по ее словам, Яббаров разбил всю любовь.Надо отметить, что возвращение Яббарова на проект воспринялискептически все участники – и даже ведущие. После того, как Илья заявил, чтопришел не для того, чтобы строить новые отношения, а восстановить старые,ведущий Влад Кадони спросил его, как скоро ждать на проекте Риту Ларченко.Яббарова эта ремарка вывела из себя, он начал кричать, чтоможет в любой момент собрать вещи и уйти. Тут уже Алена Рапунцель заявила, чтоона его не держит.Алена Рапунцель позже призналась, что не верит в искренностьчувств Ильи – мол, он просто использует ее для того, чтобы задержаться напроекте после скандального ухода. Молодая мама заявила, что Яббарову нужно уйтиза периметр – построить нормальную семью им не удастся."Мужик – проститутка. Я сказала, он не будет жить сомной. У меня будет нормальный мужик... Иди к своей бабе. Он мне всю любовьразбил. Всю за это время", – кричала , не реагируя на попытки другихучастников ее успокоить.Яббаров тем временем собирал вещи. Илья заметил, что ночью унего с было все нормально, они занимались любовью. Из-за чегоначался конфликт, мужчина так и не понял.