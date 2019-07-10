Алена Рапунцель выгнала Илью Яббарова с Дома-2.
Вернувшийся было на проект для восстановления отношений Яббаров
пакует чемоданы после грандиозной истерики, которую закатила возлюбленная.
Алена Рапунцель выгнала Илью Яббарова с "Дома-2".
Вернувшийся было на проект для "восстановления отношений" Яббаров
пакует чемоданы после грандиозной истерики, которую закатила возлюбленная.
Алена Рапунцель признается, что чувства к Илье у нее
остались. Однако звезда "Дома-2" уверена, что у них ничего не
получится – по ее словам, Яббаров разбил всю любовь.
Надо отметить, что возвращение Яббарова на проект восприняли
скептически все участники – и даже ведущие. После того, как Илья заявил, что
пришел не для того, чтобы строить новые отношения, а восстановить старые,
ведущий Влад Кадони спросил его, как скоро ждать на проекте Риту Ларченко.
Яббарова эта ремарка вывела из себя, он начал кричать, что
может в любой момент собрать вещи и уйти. Тут уже Алена Рапунцель заявила, что
она его не держит.
Алена Рапунцель позже призналась, что не верит в искренность
чувств Ильи – мол, он просто использует ее для того, чтобы задержаться на
проекте после скандального ухода. Молодая мама заявила, что Яббарову нужно уйти
за периметр – построить нормальную семью им не удастся.
"Мужик – проститутка. Я сказала, он не будет жить со
мной. У меня будет нормальный мужик... Иди к своей бабе. Он мне всю любовь
разбил. Всю за это время", – кричала , не реагируя на попытки других
участников ее успокоить.
Яббаров тем временем собирал вещи. Илья заметил, что ночью у
него с было все нормально, они занимались любовью. Из-за чего
начался конфликт, мужчина так и не понял.