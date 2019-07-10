На сегодняшний день в мире с каждым все больше разводов. Люди не стремятся к сохранению семьи, институт брака становится все менее популярным.

На сегодняшний день в мире с каждым все больше разводов. Люди не стремятся к сохранению семьи, институт брака становится все менее популярным.Эксперты в этой области поделились своим мнением и дали несколько житейских советов, которые помогут спасти отношения и сохранить семью. Рекомендации последовали в адрес женщин, ведь именно они в большей мере отвечают за спокойный психологический климат в паре.Во-первых, девушке стоит в первую очередь заботится о себе. По мнению специалистов, если она чувствует себя несчастной и эмоционально нестабильна, то семья начинает рушиться.Во-вторых, всегда стоит делать выбор в пользу диалога. Не стоит сразу начинать кричать, тем более переходить на личности и оскорблять членов семьи, сообщает .Далее следует помнить про правило "мужчина – про форму, женщина – про содержание". Например, при планировании совместного отпуска, мужчина должен отвечать за материальную сторону поездки, а его спутница, в свою очередь, может взять на себя обязанность планирования маршрута и поиска досуга.Конечно, важным пунктом в любых отношениях является доверие. "Если в совместной жизни присутствует ревность, капание в чужих личных сообщениях и постоянная слежка, то совсем скоро, от союза не останется и следа", – отмечают эксперты."Если это качество отсутствует, то, скорее всего, вступать в брак и заводить детей не стоит", – предостерегают специалисты.Наконец, обозначьте личное пространство. Иногда необходимо остаться наедине с собой, заняться личными делами. Но помните, оно также важно не только для вас, но и для других членов семьи.