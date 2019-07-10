Главная героиня сериала на ТНТ СашаТаня Валентина Рубцова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Сложно не заметить, как сильно изменилась актриса.

Главная героиня сериала на ТНТ "СашаТаня" Валентина Рубцова выложила на своей личной странице в Instagram новый пост. Сложно не заметить, как сильно изменилась актриса.На фото звезда стоит в домашнем костюме, сланцах и розовом халате. На заднем фоне сидит съемочная группа и стоит оборудование. "Стандартный киностиль", – подписала снимок знаменитость.Поклонники были шокированы внешним видом любимой актрисы. Многие отметили, что Валентина сильно раздобрела за последнее время. "Вас не узнать. Плюс 10 кг как минимум", "Скажите, что это просто для сериала. Ужасно поправилась, смотреть неприятно", "Это вы, Валя??? Так сильно поправились! Почему?", – недоумевали подписчики.Несмотря на внешние изменения, самые верные фанаты все-равно оставляли лестные комплименты. "Я очень большая фанатка вашего сериала", "Обожаю этот сериал и вас! Смотрю и новые серии, и снова пересматриваю старые! Какая вы красивая!", – восторгались фолловеры."Валюша, как всегда шикарная, очаровательная, яркая!", – высказалась подписчица.Также пользователи Сети расспрашивали, когда же выйдет продолжение популярного сериала. Рубцова оставила эти вопросы без ответа.