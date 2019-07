В США самолет McDonnell Douglas MD-80, выполняющий рейс из Атланты в Балтимор, досрочно приземлился в Роли (Северная Каролина) из-за поломавшегося двигателя. Посадка была проведена успешно, и никто из 148 пассажиров не пострадал.

На высоте около 10 километров, как рассказали очевидцы, раздался горохот и из левого двигателя пошел дым. Один из пассажиров снял на видео раскаленную турбину и ее болтающийся носовой колпак.Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email [email protected] pic.twitter.com/TUFzREl0Lc— Logan Webb (@Micahlifa) 9 июля 2019 г.Находившиеся в салоне самолета люди здорово перепугались. Позже одна из пассажирок вспоминала на своей странице в социальной сети: "Мы все сидели, взявшись за руки и молились".В свою очередь, экипаж лайнера проявил спокойствие и профессионализм, сумев не допустить паники среди пассажиров и успокоить особенно впечатлительных путешественников.Приземление прошло успешно, и никто из 148 пассажиров не пострадал. Спустя несколько часов они пересели на такой же самолет и без приключений долетели до Балтимора.Вскоре авиационный эксперт Джон Кокс прокомментировал инцидент новостному агентству Storyful. "Все авиалайнеры могут летать с одним неработающим двигателем", — сказал он и отметил, что впервые сталкивается с таким случаем за всю свою сорокалетнюю практику.