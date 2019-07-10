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<a href="https://33live.ru/novosti/10-07-2019-razrushayushhijsya-na-vysote-10-kilometrov-dvigatel-samoleta-popal-na-video.html" target="_blank">Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео</a> - В США самолет McDonnell Douglas MD-80, выполняющий рейс из Атланты в Балтимор, досрочно приземлился в Роли (Северная Каролина) из-за поломавшегося двигателя. Посадка была проведена успешно, и никто из 148 пассажиров не пострадал.