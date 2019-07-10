Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина развод легко переживет.

Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певицанапоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщинаразвод легко переживет.Заявление Лолиты Милявской о разводе с Дмитрием Ивановым неудивило таролога и парапсихолога . Эксперт считает, что их брак давноразвалился."Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии.Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная.Чертовскипривлекательна, манит к себе – страсть , эмоции , чувства ... Но только неспокойный брак до седых волос ...", – прокомментировала эксперт семейнуюдраму певицы "Дням.Ру"."Брак с Дмитрием на самом деле развалился давно,недоверие дало трещину в отношениях. Но факт предательства окончательно убедилЛолиту, что пришел конец этой истории. Тяжело на душе, конечно, грустно",– сказала Кали.В то же время, таролог уверена, что долго грустить не будет. Очень скоро у нее появится друг. "Это не бывший ее муж Цекало -хотя он до сих пор ее не забыл. Таких женщин в его жизни больше не было. Бываетмежду ними общение , но снова романа небудет", – заметила парапсихолог.Новых официальных браков в жизни Лолиты Милявской Фаина Калине видит. Но убеждена, что у певицы вот-вот появится тайный друг.Напомним, 4 июля сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу прожили вместе почти 10 лет.