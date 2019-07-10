Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица
напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина
развод легко переживет.
Лолите Милявской недолго оставаться в одиночестве. Певица
напоминает персонаж древних мифов и притягивает к себе мужчин. Сильная женщина
развод легко переживет.
Заявление Лолиты Милявской о разводе с Дмитрием Ивановым не
удивило таролога и парапсихолога . Эксперт считает, что их брак давно
развалился.
"Лолита похожа на персонаж Лилит из древней мифологии.
Женщина настолько сильная, что может обходиться без мужчин, непокорная.Чертовски
привлекательна, манит к себе – страсть , эмоции , чувства ... Но только не
спокойный брак до седых волос ...", – прокомментировала эксперт семейную
драму певицы "Дням.Ру".
"Брак с Дмитрием на самом деле развалился давно,
недоверие дало трещину в отношениях. Но факт предательства окончательно убедил
Лолиту, что пришел конец этой истории. Тяжело на душе, конечно, грустно",
– сказала Кали.
В то же время, таролог уверена, что долго грустить не будет. Очень скоро у нее появится друг. "Это не бывший ее муж Цекало -
хотя он до сих пор ее не забыл. Таких женщин в его жизни больше не было. Бывает
между ними общение , но снова романа не
будет", – заметила парапсихолог.
Новых официальных браков в жизни Лолиты Милявской Фаина Кали
не видит. Но убеждена, что у певицы вот-вот появится тайный друг.
Напомним, 4 июля сообщила в соцсетях, что разводится с мужем Дмитрием Ивановым. Певица и тренер по сквошу прожили вместе почти 10 лет.