Во вторник, 9 июля российские спортсмены на летней Универсиаде в итальянском городе Неаполь завоевали семь медалей, две из которых высшего достоинства. Оба золота взяли в бассейне.

Во вторник, 9 июля российские спортсмены на летней Универсиаде в итальянском городе Неаполь завоевали семь медалей, две из которых высшего достоинства. Оба золота взяли в бассейне.Кирилл Пригода стал двукратным победителем Универсиады в Неаполе, на этот раз он стал лучшим на дистанции 50 метров брассом. На стометровке баттерфляем произошла редкая история: во-первых, золото взял россиянин Егор Климов, который в финал вышел с последним временем и плыл по крайней восьмой дорожке, а во-вторых, Куимов показал идентичное до сотых долей секунды время с японцем Исикавой, так что по итогам стометровки баттерфляем вручили сразу два золота. Куимов и Исикава на высшей ступени пьедестала стояли вместе.Напомним, в медальном зачете Универсиады у российских студентов больше всех наград – 55 , но по количеству золотых медалей наша делегация только пятая – десять наград.