Специалисты
Росконтроля провели проверку продукта отечественных производителей.
Исследовались вареники с картофелем и грибами семи брендов.
Специалисты
"Росконтроля" провели проверку продукта отечественных производителей.
Исследовались вареники с картофелем и грибами семи брендов.
Ревизии подверглись марки: "У Палыча",
"Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирская
коллекция", "От Ильиной", Globus и "Морозко". Удовлетворяющей
всем необходимым требованиям безопасности признали лишь одну из них – Globus.
Замечания эксперты сделали "Сибирской коллекции". Остальные вареники
признаны некачественными – они попали в черный список.
В варениках
"Сибирская коллекция", "Братцы
вареники", "Цезарь" и "Морозко" обнаружили
бактерии группы кишечной палочки, передает. Нарушена микрофлора
также у продукции марок "Братцы вареники", "У Палыча",
"От Ильиной", "Цезарь" и "Морозко". По словам специалиста
"Росконтроля" Елены Менячихиной, такие грубые нарушения обязательных
требований безопасности говорят о несоблюдении санитарных норм на предприятии.
Как
писали "Дни.ру", ранее специалисты "Росконтроля" изучили образцы
популярных брендов растворимого кофе. Продукцию исследовали по 30 параметрам. Выяснилось,
что все образцы являются безопасными для употребления, а содержание токсичных
веществ в продукции не превышает норму.
Напомним,
в июне были проверены проверил семь отечественных
марок пастеризованного кваса. Специалисты не смогли признать ни один образец
достойным.