Специалисты Росконтроля провели проверку продукта отечественных производителей. Исследовались вареники с картофелем и грибами семи брендов.

Специалисты"Росконтроля" провели проверку продукта отечественных производителей.Исследовались вареники с картофелем и грибами семи брендов.Ревизии подверглись марки: "У Палыча","Цезарь", "Братцы вареники", "Сибирскаяколлекция", "От Ильиной", Globus и "Морозко". Удовлетворяющейвсем необходимым требованиям безопасности признали лишь одну из них – Globus.Замечания эксперты сделали "Сибирской коллекции". Остальные вареникипризнаны некачественными – они попали в черный список.В варениках"Сибирская коллекция", "Братцывареники", "Цезарь" и "Морозко" обнаружилибактерии группы кишечной палочки, передает. Нарушена микрофлоратакже у продукции марок "Братцы вареники", "У Палыча","От Ильиной", "Цезарь" и "Морозко". По словам специалиста"Росконтроля" Елены Менячихиной, такие грубые нарушения обязательныхтребований безопасности говорят о несоблюдении санитарных норм на предприятии.Какписали "Дни.ру", ранее специалисты "Росконтроля" изучили образцыпопулярных брендов растворимого кофе. Продукцию исследовали по 30 параметрам. Выяснилось,что все образцы являются безопасными для употребления, а содержание токсичныхвеществ в продукции не превышает норму.Напомним,в июне были проверены проверил семь отечественныхмарок пастеризованного кваса. Специалисты не смогли признать ни один образецдостойным.