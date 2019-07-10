10.07.2019

2019-07-10 09:30:40

Россиянка стояла в очереди за жильем 55 лет и получила отказ

Жительница Улан-Удэ ждала улучшения жилищных условий

с 1964 года. Однако спустя 55 лет городские власти отказали ей в данном праве.



Добиться справедливости женщине помогли сотрудники региональной прокуратуры. Уточняется, что в муниципалитете приняли решение не предоставлять россиянке жилье. В городской управе сослались на то, что у нее нет статуса малоимущей. Данным случаем заинтересовались прокуроры, которые направили иск в администрацию столицы Бурятии. Они потребовали признать за ней права на получение жилья по договору социального найма, пишет телеканал "".