Телеведущий Борис Корчевников побеседовал с талантливым актером
Юрием Стояновым. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1
шоумен поделился с гостем личной проблемой.
Телеведущий Борис Корчевников побеседовал с талантливым актером
Юрием Стояновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"
шоумен поделился с гостем личной проблемой.
Во время интервью артист рассказал, что благодаря новому
проекту "100ЯНОВ" сильно изменился внешне. Юрий Стоянов похвастался, что
за короткий срок смог похудеть.
"В июне прошлого года я был таким", – указал Стоянов на собственное
архивное фото на экране студии. "А уже в сентябре, когда уже начались съемки, я
был таким. Почувствуйте разницу. Это то, с чего я начал готовится к шоу", – продемонстрировал
свою обновленную фигуру Юрий.
По словам артиста, ради работы он сбросил 22 килограмма. "Вот,
Юра, никогда больше не будь таким, хотя здесь ты на много моложе. Старей красиво",
– обратился артист сам к себе.
Ведущий шоу попросил редакторов сохранить снимок
гостя на экране на некоторое время. Шоумен признался, что тоже поменялся внешне
– сильно растолстел.
"Дело в том, что я поправился очень сильно и наш продюсер
сказал, чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтому
оставьте эту фотографию пока я не похудею", – пошутил Борис Корчевников эфире
ток-шоу .
Отметим, что зрители уже месяц обсуждают лишние килограммы
шоумена. Поклонники отмечают, что Борис располнел за очень короткий срок.
Интернет-обыватели уверены, что Кочевников набирает вес из-за проблем со здоровьем.