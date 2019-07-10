Телеведущий Борис Корчевников побеседовал с талантливым актером Юрием Стояновым. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 шоумен поделился с гостем личной проблемой.

Телеведущий Борис Корчевников побеседовал с талантливым актеромЮрием Стояновым. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1"шоумен поделился с гостем личной проблемой.Во время интервью артист рассказал, что благодаря новомупроекту "100ЯНОВ" сильно изменился внешне. Юрий Стоянов похвастался, чтоза короткий срок смог похудеть."В июне прошлого года я был таким", – указал Стоянов на собственноеархивное фото на экране студии. "А уже в сентябре, когда уже начались съемки, ябыл таким. Почувствуйте разницу. Это то, с чего я начал готовится к шоу", – продемонстрировалсвою обновленную фигуру Юрий.По словам артиста, ради работы он сбросил 22 килограмма. "Вот,Юра, никогда больше не будь таким, хотя здесь ты на много моложе. Старей красиво",– обратился артист сам к себе.Ведущий шоу попросил редакторов сохранить снимокгостя на экране на некоторое время. Шоумен признался, что тоже поменялся внешне– сильно растолстел."Дело в том, что я поправился очень сильно и наш продюсерсказал, чтобы я выглядел более подтянутым, мне нужны гости полные рядом. Поэтомуоставьте эту фотографию пока я не похудею", – пошутил Борис Корчевников эфиреток-шоу .Отметим, что зрители уже месяц обсуждают лишние килограммышоумена. Поклонники отмечают, что Борис располнел за очень короткий срок.Интернет-обыватели уверены, что Кочевников набирает вес из-за проблем со здоровьем.