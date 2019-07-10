Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook оправдался за конфликт с пожилой женщиной, после которого у последней оказалась сломана рука. Политик заявил, что пенсионерка связана с криминалитетом.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook оправдался за конфликт с пожилой женщиной, после которого у последней оказалась сломана рука. Политик заявил, что пенсионерка связана с криминалитетом.На Украине Михаил Саакашвили прославился в том числе благодаря скандалам, в центре которых он регулярно оказывался. Будучи главой Одесской области он умудрялся практически ежедневно находить себе оппонентов и врагов. Тогда все закончилось отстранением от должности и лишением гражданства.И даже после того, как Владимир Зеленский вернул Михаилу Саакашвили паспорт Украины, тот от старых привычек решил, судя по всему, не отказываться. Так, в СМИ появилась информация о конфликте бывшего губернатора Одесской области с пожилой женщиной возле здания суда. Политик пришел туда со сторонниками для того, чтобы провести пикет против мэра города Геннадия Труханова, которого подозревают в незаконной покупке бывшего завода "Краян".Сам Михаил Саакашвили прокомментировал эти сообщения. Примечательно, что он не стал отрицать конфликт. Вместо этого он лишь усомнился, что после драки с ним у пенсионерки действительно оказалась сломана рука, а также обвинил ее в связи с криминалитетом."Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда", – на своей странице в Facebook написал Михаил Саакашвили.