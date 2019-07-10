Она агрессивно размахивала руками, при этом конечности не казались сломанными. Так Михаил Саакашвили прокомментировал в соцсети обвинения в свой адрес.

"Она агрессивно размахивала руками, при этом конечности не казались сломанными". Так Михаил Саакашвили прокомментировал в соцсети обвинения в свой адрес. Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину. Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".Мэра Геннадия Труханова в итоге оправдали. Экс-губернатор и его сторонники приехали, чтобы выразить свой протест, а заодно, если верить очевидцам, устроить там беспорядки. Конфликт двух политиков длится уже несколько лет. Ранее Саакашвили называл Труханова "средневековым бандерлогом" и грозил ему "антикоррупционным спецназом".