Михаил Саакашвили устроил потасовку возле здания суда в Одессе и сломал руку пенсионерке.

Михаил Саакашвили устроил потасовку возле здания суда в Одессе и сломал руку пенсионерке.Инцидент произошел во время пикета, устроенного экс-губернатором Одессы. В суде в этот момент зачитывался приговор по делу о незаконной покупке мэром города Геннадием Трухановым завода "Краян".Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку. Пострадавшая была госпитализирована, передает РИА Новости.Ряд украинских СМИ, осветивших инцидент, не связывают травму пенсионерки с действиями Саакашвили.