В Нур-Султане встретили необычный самолет. На его борту - международный экипаж, который планирует поставить рекорд скорости по облету Земли. В столице Казахстана к экипажу присоединился и наш космонавт Геннадий Падалка. Как приняли российского участника и за сколько часов можно облететь планету?

В Нур-Султане встретили необычный самолет. На его борту — международный экипаж, который планирует поставить рекорд скорости по облету Земли. В столице Казахстана к экипажу присоединился и наш космонавт Геннадий Падалка. Как приняли российского участника и за сколько часов можно облететь планету?Самое быстрое кругосветное путешествие в истории: сорок девять с половиной часов на то, чтобы облететь земной шар через оба полюса. Казахстанский Нур-Султан — первая из трех плановых остановок на пути к рекорду.В Казахстане к международному экипажу присоединяется российский космонавт Геннадий Падалка. В кругосветку отправляется налегке без чемодана и даже ручной клади — каждый лишний килограмм может стоить рекорда. Члены команды — старые товарищи. Напарник нашего космонавта — астронавт Терри Вертс, за его плечами два полета к Международной космической станции. Сам Падалка рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе."Моя задача — поучаствовать в этом международном проекте", — поделился Герой России Геннадий Падалка.Общая протяженность маршрута — 41 тысяча 526 километров. Казахстанский Нур-Султан — первая из трех запланированных остановок. Скоростная кругосветка стартовала 9 июля с мыса Канаверал в Соединенных Штатах и завершится там же 11 июля.На счету — каждая минута, поэтому успех или неуспех попытки установить мировой рекорд во многом зависит от работы, в первую очередь, на Земле. В процессе дозаправки отточено каждое движение. За основу взяли командную работу из гоночной серии "Формула-1". Расчетное время такого пит-стопа — тридцать минут с момента посадки и до нового взлета.Воздушное судно-рекордсмен — Gulfstream G650ER — реактивный бизнес-джет. Его максимальная скорость — 982 километра в час. Практическая дальность — 13 900 километров. В составе международного экипажа десять человек — помимо россиянина представители Великобритании, США, Дании, Южной Африки, Украины и Германии. Кругосветное путешествие — это дань памяти высадке на Луну, которая состоялась ровно пятьдесят лет назад."Сейчас мы партнеры. Тогда благодаря ведущим нашим инженерам и американским была заложена космическая база, индустрия, благодаря которой состоялись наши последующие проекты: орбитальная станция, корабли "Шаттл" и "Буран", станция "Мир" и сегодняшняя МКС", — резюмировал Падалка.Прежний рекорд был установлен в 2008 году. Тогда на кругосветку пришлось затратить примерно на три часа больше. Впрочем, задача этого интернационального перелета скорее не в том, чтобы перебить прежнее достижение, а подчеркнуть — космическая гонка теперь не друг с другом, а только со временем.