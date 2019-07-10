Основными потребителями на рынке жилья в ближайшие годы станут миллениалы – люди, рожденные в период с 1980 по 2000 годы.

Участники Московского урбанистического форума обсудили требования, которые предъявляет к жилью новое поколение, пишет РБК.К примеру, сейчас набирает популярность формат коливингов – вариантов, где для уединения выделена небольшая площадь, а для работы, общения, приготовления еды отведены специальные общие зоны.Эксперты также отмечают, что молодежь все чаще отказывается от покупки жилья в пользу шеринга: молодежь предпочитает оставаться арендатором, а не становиться владельцем, поскольку легко меняет работу и место жительства.Архитекторы отмечают, что среди молодежи востребованы универсальные планировки, которые позволят трансформировать жилье.Однако универсального дома для миллениала не существует: сегодня он молод, и ему нужно немного места для личного пространства, завтра у него появляется ребенок, и ценность коливинга исчезает. Потребности молодежи постоянно меняются, а дома строятся на сто лет. В любом случае, предложений на рынке хватает, чтобы удовлетворить запросы молодых покупателей.Кроме того, подчеркивают эксперты, уже через несколько лет миллениалов сменит новое поколение со своими приоритетами, и то, что интересно нынешней молодежи, может оказаться невостребованным у завтрашней.