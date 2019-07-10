Июль в России будет холоднее июня, предупреждают синоптики. Зато август должен быть теплым, утешает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он должен превысить средние значения по температуре.

Июль в России будет холоднее июня, предупреждают синоптики. Зато август должен быть теплым, утешает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он должен превысить средние значения по температуре.На европейской части России воздух будет прогреваться около или выше нормы, на азиатской территории — около нормы. Официальный прогноз на последний летний месяц специалисты Гидрометцентра выпустят в конце июля, но пока все расчеты указывают на относительно теплый август, сообщает "Интерфакс". Конец июля и август на европейской части России будут особенно комфортными для людей, которые предпочитают жаркую погоду.А пока европейскую часть России продолжат терзать ежедневные ливни. Ее ждет похолодание. Самые густонаселенные районы нашей страны временно окунутся в осень.Непогода задержится на Русской равнине. 9 июля мощные дожди обрушились сразу на несколько российских мегаполисов. Буквально тонули в течение дня Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Пенза, Санкт-Петербург! Сотни машин получили гидроудар. Глохли в глубоких лужах даже автобусы. А Воронеж и Брянск засыпало крупным градом.В Ростове Великом выпало 37 миллиметров осадков, в Тамбове – 22, в Нижнем Новгороде – 27 миллиметров, а в Санкт-Петербурге – 26 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы, которая для июля составляет 75-85 миллиметров.Удар стихии был связан с вторжением в область атлантического циклона балканской фронтальной волны. Экстремальные осадки, от трети до половины месячной нормы за сутки выпали в Поволжье, на северо-западе России и в Черноземье. Дожди усилились из-за столкновения над Русской равниной североатлантических и средиземноморских воздушных масс.В Оренбурге, например, стояла 35-градусная жара, в то время как во Владимире столбики термометров не поднялись даже до +20 градусов. Температурные контрасты привели к формированию в зоне атмосферного фронта мощных кучево-дождевых облаков. При этом ливни в Европейской России местами сопровождались шквалистыми усилениями ветра до 24 метров в секунду.Больше всего пострадал город Волжск в республике Марий-Эл. Несколько домов остались без крыши, десятки машин разбиты упавшими деревьями. Шторм во вторник обрушился и на другие регионы. В Арском районе Татарстана сорвало кровлю со здания школы, а в Саратове был поврежден купол цирка.В ближайшие дни погодная обстановка на Русской равнине существенно меняться не будет. В атмосфере над Европейской Россией сформировался блок. По периферии сибирского антициклона на Урал и в Приобье станут поступать очень теплые воздушные массы, а вот на Русскую равнину уже вторгается воздух с акватории Баренцева моря. Этот поток 10 июля пробьется в Карелию, Поморье и на Кольский полуостров.11 июля на его пути окажется Санкт-Петербург, а к 12 июля он доберется и до Центральной России. Из-за циклонического характера погоды жителей Русской равнины в ближайшее время ждут практически каждодневные дожди.В среду в зоне ненастной погоды окажется вся территория региона от Кольского полуострова до Крыма и Кавказа. При этом в отдельных районах на севере, северо-западе и в Черноземье прогнозируются довольно сильные ливни, выпадет свыше 10 миллиметров осадков.В Санкт-Петербурге после вчерашнего удара стихии ожидаются лишь слабые кратковременные дожди.Воздух прогреется до +19 градусов. Но в четверг-пятницу осадки усилятся, и столбики термометров уже не смогут подняться выше сентябрьских +14-15 градусов. В выходные в разрывах туч вновь появится солнце, и есть шанс на потепление до +19-20 градусов.В центре России самые сильные дожди ожидаются10 и 11 июля. Согласно модельным расчетам на землю выльется до 5-6 миллиметров осадков за сутки. При этом днем около +19-21 градуса. А вот в пятницу-субботу воздух остынет до +17. Это на 6 градусов прохладнее климатической нормы. И лишь в конце недели температура вновь станет повышаться.