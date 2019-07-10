ЗакСобрание приняли законопроект по созданию общественного телевидения области в первом чтении

ЗакСобрание приняли законопроект по созданию общественного телевидения области в первом чтенииГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин не поддержал законопроект по созданию общественного телевидения региона, принятый ЗакСобранием в первом чтении.Напомним, согласно проекту закона, телерадиокомпанию «Губерния-33» должны ликвидировать, а взамен создать областное общественное телевидение в форме некоммерческой организации. Однако при ликвидации «Губернии» прекратится действие лицензии на осуществление телевизионного вещания, а для права занимать 21-ю кнопку нужно будет проводить процедуру выбора нового канала. Это влечёт за собой увеличение расходов бюджета области, а также отсутствие телевещания регионального телеканала.