Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Права на форварда петербургский клуб получил в результате обмена с уфимским Салаватом Юлаевым.

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Права на форварда петербургский клуб получил в результате обмена с уфимским "Салаватом Юлаевым".Контракт с 23-летним форвардом подписан на два года и будет действовать до окончания сезона 2020/21. За Ткачева петербуржцы отдали права на Никиту Сошникова. В системе СКА Владимир выступал в сезоне-2015/2016. В составе основной команды принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ.Владимир Ткачев возвращается в СКА!Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.Напомним, Ткачев – воспитанник "Омских ястребов". Также защищал цвета "Авангарда" и "Адмирала", откуда перешел в "Салават Юлаев". На его счету 190 матчей в КХЛ, в которых он набрал 121 (43+78) очко.