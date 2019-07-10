Телеведущая опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео визита президента России в Екатеринбург. Ольга Скабеева показала бурную реакцию девушек на встречу с Владимиром Путиным.

Телеведущая опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео визита президента России в Екатеринбург. Ольга Скабеева показалабурную реакцию девушек на встречу с Владимиром Путиным.Журналистку позабавило, как молодежь обсуждает неожиданное знакомство с главойгосударства. Юных жительниц Екатеринбурга привело в восторг то, что им удалосьсфотографироваться российским лидером.Ольга Скабееваназвала ролик лучшим за 9 июля, сообщает "Видео дня! Девочки увиделиПутина. Екатеринбург, если что", – написала телеведущая. "Я егопотрогала, понимаете? Я просто вот так руку его задела!" – говоритна записи одна из девушек.Пользователи Сети принялисьактивно обсуждать видео. "Если уж сильные мира сего в восторгеот ВВ, то что говорить о слабом поле? Естественнаяреакция", "Ничего себе "девочки"! Им уже давнопора к Гузеевой в "Давай поженимся", "Не зря же спрашивают, если что не так:„Ты что, с Урала?!“", "Я верю вискренность девушек. Путин, лучший!..", – высказались фолловеры поповоду выложенных кадров.Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая резко отреагировала на высказывания ведущего "Рустави 2" ГеоргияГабунии, позволившего себя нецензурные выражения о президенте России. "Мерзостьи пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует,который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Грузинский президентдолжна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила в Instagram.