Телеведущая опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео визита президента России в Екатеринбург. Ольга Скабеева показала
бурную реакцию девушек на встречу с Владимиром Путиным.
Телеведущая опубликовала в своем Twitter-аккаунте видео визита президента России в Екатеринбург. Ольга Скабеева показала
бурную реакцию девушек на встречу с Владимиром Путиным.
Журналистку позабавило, как молодежь обсуждает неожиданное знакомство с главой
государства. Юных жительниц Екатеринбурга привело в восторг то, что им удалось
сфотографироваться российским лидером.
Ольга Скабеева
назвала ролик лучшим за 9 июля, сообщает "Видео дня! Девочки увидели
Путина. Екатеринбург, если что", – написала телеведущая. "Я его
потрогала, понимаете? Я просто вот так руку его задела!" – говорит
на записи одна из девушек.
Пользователи Сети принялись
активно обсуждать видео. "Если уж сильные мира сего в восторге
от ВВ, то что говорить о слабом поле? Естественная
реакция", "Ничего себе "девочки"! Им уже давно
пора к Гузеевой в "Давай поженимся", "Не зря же спрашивают, если что не так:
„Ты что, с Урала?!“", "Я верю в
искренность девушек. Путин, лучший!..", – высказались фолловеры по
поводу выложенных кадров.
Как писали "Дни.ру", ранее телеведущая резко отреагировала на высказывания ведущего "Рустави 2" Георгия
Габунии, позволившего себя нецензурные выражения о президенте России. "Мерзость
и пошлость! Чистой воды провокация! Пусть грузинский министр прокомментирует,
который не хотел разрывать торговые связи с Россией. Грузинский президент
должна извиниться за "это". Тогда и поговорим!" – заявила в Instagram.