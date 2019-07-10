Одним из секретов популярности Владимира Зеленского на Украине является его неформальный подход к некоторым вопросам, а также нескрываемая экспрессивность. Однако иногда подобное отношение становится причиной скандалов, а не аплодисментов публики.

Одним из секретов популярности Владимира Зеленского на Украине является его неформальный подход к некоторым вопросам, а также нескрываемая экспрессивность. Однако иногда подобное отношение становится причиной скандалов, а не аплодисментов публики.Во время рабочего совещания в городе Борисполь Киевской области Владимир Зеленский неожиданно выяснил, что за секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунко тянется мутный след криминального прошлого. Оказалось, что ранее тот был осужден за разбой с тяжелыми телесными повреждениями.В свете только что открывшихся ему обстоятельства президент Украины потребовал у мелкого чиновника удалиться. "Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – обрушился на него Владимир Зеленский.Тот, однако, оказался не из робкого десятка и решил поспорить с главой государства. Ярослав Годунко решил напомнить Владимиру Зеленскому его собственные слова, сказанные во время инаугурации о том, что "все мы президенты".Попытка собеседника вступить в полемику вызвала еще большее раздражение у украинского лидера. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи", – продолжил он гнать мелкого чиновника.Мнение украинской общественности по поводу произошедшего разделилось. Одни сочли положительным знаком, что президент настолько лично относится к своей работе и стремится, чтобы на всех уровнях власть представляли люди с незапятнанной репутацией.Другие заметили, что политику такого масштаба стоит быть сдержаннее и не впадать в истерики, когда что-то идет не так, как он хочет. В любом случае, очередной скандал с Владимиром Зеленским заставил избирателей задуматься о перестройке политического ландшафта страны.